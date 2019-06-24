Минздрав планирует сократить содержание никотина в сигаретах и запретить добавки

Также предлагается урегулировать оборот электронных сигарет.

Министерство здравоохранения Украины предлагает снизить содержание никотина в сигаретах и запретить добавки в табачные изделия.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте.

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Проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЄС Европейского Парламента (о защите здоровья населения от вредного воздействия табака)“ предусматривает уменьшение содержания никотина в табачных изделиях.

Так, указано, что производство (кроме того, которое на экспорт), оптовая, розничная торговля и импорт на территории Украины сигарет, в которых уровень никотина, смолы оксида в дыме одной сигареты превышает норму, запрещается.

Для никотина уровень установят 1,0 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг.

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Более того, в Минздраве хотят запретить табачные изделия, в состав которых входят различные добавки, например, витамины, кофеин, вкусовые.

Согласно данному законопроекту также урегулируют оборот электронных сигарет.

За нарушение закона будет штраф от 5 до 50 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что кальян опаснее сигарет, не является безопасной альтернативой сигаретам и наносит существенный вред здоровью курильщиков, в том числе пассивных, заявила и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун

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