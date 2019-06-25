Преступники забрали все кассеты с наличными и скрылись. Правоохранители выясняют, сколько денег было на момент кражи.

Банкомат стоял в магазине Дубки на улице Лесной Информатор

В Днепропетровской области в селе Черкасское Новомосковского района неизвестные злоумышленники подорвали банкомат ПриватБанка. Об этом сообщает Информатор во вторник, 25 июня.

По предварительной версии, в банкомат запустили газ, вследствие чего произошло замыкание и аппарат буквально разорвало.

"Банкомат стоял в магазине Дубки на улице Лесной в Черкасском. Взрыв прогремел около 3:18. Преступники забрали все кассеты с наличными и скрылись в неизвестном направлении. Сколько денег было на момент кражи – пока выясняют", – говорится в сообщении.

Личности преступников, как и их количество, пока не установлены – этим вопросом занимаются следователи. Полиция опрашивает всех возможных свидетелей.

Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области взорвали банкомат ПриватБанка

Ранее в Днепропетровской области грабители взорвали банкомат Ощадбанка и украли 500 тысяч гривен. Банкомат находился в здании сельсовета.

А накануне в Харькове на проспекте Победы был взорван банкомат вместе с продовольственным магазином.

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