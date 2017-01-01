ЦИК зарегистрировала всех кандидатов от партии Слуга народа

25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты на парламентских выборах в Украине.

От партии "Слуга народа" зарегистрировали всех кандидатов в депутаты facebook.com/sluga95

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала всех кандидатов от политической партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 21 июля по партийному списку и по одномандатным округам.

"ЦИК зарегистрировала всех 199 кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах от партии "Слуга народа", - сообщила глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук, передает Интерфакс-Украина.

Она отметила, что 24 июня ЦИК зарегистрировала всех 201 кандидата по партийному списку "Слуги народа".

25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты на парламентских выборах в Украине.

Напомним, ЦИК по состоянию на утро 25 июня зарегистрировала в одномандатных избирательных округах на досрочных выборах Верховной рады 2331 кандидата в депутаты и 2335 кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки 18 политических партий.

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