Во время встречи Порошенко с избирателями бросили дымовые шашки

Шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь.

Неизвестные бросили дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко перед присутствующими участниками встречи в Стрыю Львовской области, сообщил пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко.

"Стрый. Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с громадой", – написал он в соцсети во вторник вечером.

Пресс-секретарь подчеркнул, что "две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запрета Украинской Церкви".

Цеголко разместил видео с задымлением территории около сцены. "Реванш не пройдет!", – добавил пресс-секретарь пятого президента Украины.

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