"Это ловушка!": Появилась реакция Волкера на предложение РФ освободить пленных моряков

По мнению спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, предложение России относительно передачи пленных Украине моряков было "ловушкой". Об этом заявил Волкер на своей странице в Twitter и в интервью polygraph.info.

По словам дипломата, требование продолжить уголовное расследование по отношению к морякам после их передачи Украине оскорбляет правосудие, суверенитет Украины и ООН.

"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.



It was a trap.



Read more: https://t.co/ZzYrKUCNjp