В Украине будет прохладно и дождливо: Прогноз погоды на 29 июня

Начало недели будет не жарким - кроме южных областей столбик термометра выше 30 градусов подниматься не будет.

Температура днем будет колебаться от 19 до 22°C днем и опустится до 9 ночью на Западе meteo.gov.ua

В субботу, 29 июня, в Украине похолодает, на Востоке и Севере страны пройдут дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

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Температура днем будет колебаться от 19 до 22°C днем и опустится до 9 ночью на Западе. Жарче будет на Востоке и в Центре, там столбики покажут 25°C. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек.

В период с 29 июня по 3 июля жара отступит, иногда будет дождить с грозами, но выше 30 будет только в южных областях. Таким образом начало недели будет не жарким.

Ранее сообщалось, что во Франции жара побила исторический рекорд.