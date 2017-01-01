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В Украине будет прохладно и дождливо: Прогноз погоды на 29 июня

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Начало недели будет не жарким - кроме южных областей столбик термометра выше 30 градусов подниматься не будет.
Температура днем будет колебаться от 19 до 22°C днем и опустится до 9 ночью на Западе
Температура днем будет колебаться от 19 до 22°C днем и опустится до 9 ночью на Западе
meteo.gov.ua

В субботу, 29 июня, в Украине похолодает, на Востоке и Севере страны пройдут дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

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Температура днем будет колебаться от 19 до 22°C днем и опустится до 9 ночью на Западе. Жарче будет на Востоке и в Центре, там столбики покажут 25°C. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек. 

В период с 29 июня по 3 июля жара отступит, иногда будет дождить с грозами, но выше 30 будет только в южных областях. Таким образом начало недели будет не жарким.

Ранее сообщалось, что во Франции жара побила исторический рекорд.

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Теги: погода, прохлада, лето
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