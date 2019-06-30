В Кривом Роге ветер перевернул надувную горку, пострадали дети
У пятерых детей, которые упали с горки, незначительные ушибы и шок.
В Долгинцевском районе Кривого Рога сильным порывом ветра сорвало надувную горку, на которой были дети, пять детей получили ушибы, передает Первый Криворожский.
Взрослые, которые находились рядом, пытались удержать горку и вытащить детей.
Также пострадали двое взрослых женщин. Одну из них доставили в больницу.
Пострадавшие вызывали полицию, но те так и не приехали. Сейчас заявление пишут в районном отделе полиции.
Напомним, что
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Основное правило журналиста - проверять инфу, которую постишь. А то так выходит: упал самолет... т.е. автобус... а, самокат упал.
А с чего вдруг?
Или я ошибаюсь?