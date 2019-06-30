В Кривом Роге ветер перевернул надувную горку, пострадали дети

У пятерых детей, которые упали с горки, незначительные ушибы и шок.

В Долгинцевском районе Кривого Рога сильным порывом ветра сорвало надувную горку, на которой были дети, пять детей получили ушибы, передает Первый Криворожский.

Взрослые, которые находились рядом, пытались удержать горку и вытащить детей.

Также пострадали двое взрослых женщин. Одну из них доставили в больницу.

Пострадавшие вызывали полицию, но те так и не приехали. Сейчас заявление пишут в районном отделе полиции.

Напомним, что