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В Кривом Роге ветер перевернул надувную горку, пострадали дети

Комментариев: 3
У пятерых детей, которые упали с горки, незначительные ушибы и шок.
Надувная горка - опасный атракцион
Надувная горка - опасный атракцион
 
В Долгинцевском районе Кривого Рога сильным порывом ветра сорвало надувную горку, на которой были дети, пять детей получили ушибы, передает Первый Криворожский.
 
Взрослые, которые находились рядом, пытались удержать горку и вытащить детей.
 
Также пострадали двое взрослых женщин. Одну из них доставили в больницу.
 
Пострадавшие вызывали полицию, но те так и не приехали. Сейчас заявление пишут в районном отделе полиции.
 
Напомним, что 
 
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: дети, Кривой Рог
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VikaGraum    30.06.2019, 22:17
Оценка:  -1
VikaGraum
Что-то я запуталась: а как же батут в том же Кривом Роге, где тоже пострадали 5 детей и две женщины? Это одна и та же новость? Но на фотках-то совсем разные объекты!
___
Основное правило журналиста - проверять инфу, которую постишь. А то так выходит: упал самолет... т.е. автобус... а, самокат упал.
colavova    30.06.2019, 23:13
Оценка:  0
colavova
потерялася прыгая на батуте?
VikaGraum    30.06.2019, 23:28
Оценка:  0
VikaGraum
Что-то мне кажется, что Вы ко мне как-то не по-доброму настроены....
А с чего вдруг?
Или я ошибаюсь?
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