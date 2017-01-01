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Под Одессой на пожаре погибли четверо детей

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Причины пожара устанавливаются.
Пожар ликвидирован в 9.35
Пожар ликвидирован в 9.35
ГСЧС Украины

В селе Черная Окнянського района Одесской области 1 июля во время пожара в частном жилом доме погибли четверо детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Пожар ликвидирован в 9.35. Возраст детей и причины возгорания устанавливаются.

"На пепелище обнаружили тела четырех девочек: двух дочек 2017 и 2018 годов рождения одной женщины и двух, таких же возрастов, — другой.  Матерей — им 19 и 23 года — в момент пожара не было дома, они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения", - уточняет издание Думская.

Матери были пьяны
Матери были пьяны
dumskaya.net

Как сообщалось 25 июня, на Закарпатье загорелась гостиница с воспитанниками ДЮСШ.

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Теги: дети, смерть, пожар, жертвы, Одесская область
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