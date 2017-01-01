В ЦИК думают, как не пустить Клюева на выборы - Сухов

Адвокат считает, что члены ЦИК собираются нарушить закон.

Сухов подозевает ЦИК в попытках не пустить Клюева на выборы УНИАН

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Члены ЦИК Украины сейчас “судорожно думают“, как не исполнить решение Верховного суда по вопросу регистрации Андрея Клюева кандидатом в депутаты. Об этом написал в Facebook адвокат Юрий Сухов.

“Один из вариантов - поставить на голосование вопрос о регистрации и не набрать за него нужное количество голосов. Кто-то же этим занимается, и рано или поздно это станет известным!“, - пишет он.

“Я думаю, что, действуя под дудку непонятной политической конъюнктуры, члены ЦИК Украины будут совершать не совсем законные действия!“ - отметил адвокат.

“Решение Верховного Суда является обязательным не только для всей ЦИК Украины. Оно обязательно для каждого ее члена персонально и обязывает каждого персонально голосовать за его исполнение!“, - написал Сухов.

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“В случае, если кто-то из членов ЦИК Украины не проголосует или проголосует негативно за исполнение решения Верховного Суда, безусловно, это будет иметь юридические последствия!!!“- предупредил он.

Напомним, ранее суд разрешил Андрею Клюеву участвовать в выборах Рады 21 июля.