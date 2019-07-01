Куски фасада разрубили женщине обувь на ноге. Также обломки повредили припаркованную рядом машину.

В Днепре возле дома на улице Михаила Грушевского на женщину упал кусок аварийного фасада. Ее госпитализировали, сообщает Информатор в понедельник, 1 июля

"Женщина шла по Грушевского, когда возле магазина Лимон на нее упал кусок аварийного фасада. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую госпитализировали в больницу №2 ссадинами и ушибами руки и колена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что куски фасада упали с такой силой, что разрубили женщине туфель. Также повреждено припаркованное рядом авто.

Место аварии оградили сигнальными лентами. На месте работали сотрудники ГСЧС и полицейские.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре на женщину упала часть фасада

Ранее во Львове рядом с женщиной упала рука скульптуры атланта. Она остановилась выпить кофе рядом с кафе, когда возле нее рухнула часть бетонной конструкции.

А в Одессе на голову мужчине упал камень, который откололся от фасада аварийного дома с высоты второго этажа. На месте ремонта фасада не было оградительной ленты.

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