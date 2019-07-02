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Под Киевом “похоронили” Путина

Комментариев: 2
Жители Яготина символически “похоронили” Путина.
В Яготине "похоронили" Путина
В Яготине "похоронили" Путина
facebook.com/oleksandr.kharchenko.9

В городе Яготин под Киевом появилось надгробие с именем и фотографией президента страны-агрессора Владимира Путина. Об этом в Facebook сообщил Александр Харченко.

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Несколько местных жителей заказали памятник Путину и установили его в людном месте. Помимо портрета Владимира Путина на гранитном надгробии есть надпись “Владимиру Владимировичу от счастливых Украинцев”. На памятнике также высечен крест.

Сам автор публикации отметил, что в Яготине делают очень качественные надгробия и нанесение фотографий на гранит.

Ну вот умеют в родном Яготине качественно сделать, - написал Александр Харченко.

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Напомним, в Харькове активисты установили виселицы. Под “народную люстрацию“ попали депутаты, голосовавшие за переименование проспекта Петра Григоренко обратно в маршала Жукова, утверждают в соцсетях. 

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Теги: Яготин, Путин, надгробие, памятник
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Комментариев (3)
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Григорич    02.07.2019, 13:42
Оценка:  0
Григорич
значит долго жить будет...примета такая есть..
Котофунтик    02.07.2019, 13:38
Оценка:  0
Котофунтик
Полегчало? А работать не пробовали?))
Джо-кер    02.07.2019, 13:30
Оценка:  +2
Джо-кер
Гори в аду, черт рогатый. Слава Украине. Смерть российским оккупантам.
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