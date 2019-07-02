Под Киевом “похоронили” Путина

Жители Яготина символически “похоронили” Путина.

В городе Яготин под Киевом появилось надгробие с именем и фотографией президента страны-агрессора Владимира Путина. Об этом в Facebook сообщил Александр Харченко.

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Несколько местных жителей заказали памятник Путину и установили его в людном месте. Помимо портрета Владимира Путина на гранитном надгробии есть надпись “Владимиру Владимировичу от счастливых Украинцев”. На памятнике также высечен крест.

Сам автор публикации отметил, что в Яготине делают очень качественные надгробия и нанесение фотографий на гранит.

Ну вот умеют в родном Яготине качественно сделать, - написал Александр Харченко.

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