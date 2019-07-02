Филарет заявил, что сотрудничество с КГБ - не грех

Патриарх Филарет не считает грехом сотрудничество с КГБ в советские времена. По его мнению, священники могут сотрудничать со спецслужбами, но не должны предавать Бога.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что сотрудничество с КГБ в советские времена не является грехом. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

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Филарет отметил, что любой власти нужно подчиняться, ведь “Господь допустил советскую безбожную власть“, потому нужно было жить по ее законам.

Священники могут сотрудничать со спецслужбами, но не должны предавать Бога, - сказал Филарет

Филарет говорит, что “сотрудничество с КГБ - не грех“, ведь Господь допустил ту власть, которая тогда существовала, точно также существовала и языческая власть. В качестве аргумента Филарет напоминает о словах апостола Павла: “Власть слушайте и выполняйте“.

...мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти. Но веру не продавали, - подчеркнул он.

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Филарет уточнил, что за веру священники шли на расстрел и в ссылку.

Когда меня в первый раз вызвали офицеры МГБ, тогда еще и требовали, чтобы я, как священник, открывал тайну исповеди. Я сказал, что я не имею права на это, потому что это тайна исповеди. Вытащил пистолет, положил на стол и сказал, что может меня расстрелять. А это было в сталинские времена. А я сказал, что можете расстрелять, для меня это не имеет значения... Много епископов и духовенства так поступали. То есть не отдавали кесарю божие. Поэтому власти надо подчиняться любой, если Господь ее попустил, но божие не отдавать и идти на смерть, - добавил патриарх.

В интервью Филарет также заявил, что в советское время КГБ СССР согласовывал кандидатуры всех епископов Русской православной церкви.

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