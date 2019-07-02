В Станице Луганской российские военные пытаются выдать себя за местных жителей

Российское оккупационное командование с помощью неподконтрольных Украине СМИ распространяет слухи о том, что договоренности о разведении войск командованием ООС и украинских военных не выполняются.

Возле Станицы Луганской, на территории, где недавно произошло разведение сил, еще находятся группы военнослужащих российско-оккупационных войск.

Об этом рассказал представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает Lb.ua.

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Гуцуляк отметил, что на территории, где, по заявлениям противника, выведены российские войска, еще находятся русские военнослужащие, которые пытаются выдавать себя за местных жителей, переодеваясь в гражданскую одежду.

Российское оккупационное командование с помощью неподконтрольных Украине СМИ распространяет слухи о том, что договоренности о разведении войск командованием ООС и украинских военных не выполняются.

“Для подготовки соответствующих фейковых видео материалов привлекаются съемочные группы, в т.ч. ведущих российских телеканалов“, - говорит Гуцуляк.

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Ранее сообщалось, что в результате обстрела боевиков в Марьинском районе сегодня были ранены двое волонтеров.

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