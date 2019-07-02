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В Станице Луганской российские военные пытаются выдать себя за местных жителей

Комментариев: 22
Российское оккупационное командование с помощью неподконтрольных Украине СМИ распространяет слухи о том, что договоренности о разведении войск командованием ООС и украинских военных не выполняются.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
УНИАН

Возле Станицы Луганской, на территории, где недавно произошло разведение сил, еще находятся группы военнослужащих российско-оккупационных войск.

Об этом рассказал представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает Lb.ua.

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Гуцуляк отметил, что на территории, где, по заявлениям противника, выведены российские войска, еще находятся русские военнослужащие, которые пытаются выдавать себя за местных жителей, переодеваясь в гражданскую одежду.

Российское оккупационное командование с помощью неподконтрольных Украине СМИ распространяет слухи о том, что договоренности о разведении войск командованием ООС и украинских военных не выполняются.

“Для подготовки соответствующих фейковых видео материалов привлекаются съемочные группы, в т.ч. ведущих российских телеканалов“, - говорит Гуцуляк.

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Ранее сообщалось, что в результате обстрела боевиков в Марьинском районе сегодня были ранены двое волонтеров.

 

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Теги: Станица Луганская, войска, русские
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Комментариев (22)
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Брюква_и_Клюква    02.07.2019, 16:57
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Спорный вопрос, товарищи! Если у чувака синий нос, черные зубы и бутылка паленки в руках - это необязательно российский военный!
Я_Христос    02.07.2019, 16:50
Оценка:  -4
Я_Христос
О, давно уже таких тупых вбросов не было.
nfhvyt    02.07.2019, 16:40
Оценка:  -5
nfhvyt
русские военнослужащие, переодеваясь в гражданскую одежду. )))))))))) Ну хватит бред писать, на уши не налазит. Никак российские войска не найдёте, я вам подскажу, они в Крыму, и чё?
Зорян_и_Шкиряк    02.07.2019, 16:43
Оценка:  -4
Зорян_и_Шкиряк
Да какая разница? Пришло время клоунов! И БигМир великолепно поддерживает новые государственные веяния! ))
WTF2wtf    02.07.2019, 16:47
Оценка:  +3
WTF2wtf
Владелец в россии, активно сотрудничает с оккупантами, россияне отдали ему в пользование захваченные шахты и предприятия Донбасса ... вот и развели тут гадюшник российских ботов, где путинские наци легко могут писать о личном участии в убийствах украинцев и тупо насмехаться над этим.
Зорян_и_Шкиряк    02.07.2019, 16:48
Оценка:  -5
Зорян_и_Шкиряк
А кто владелец?
WTF2wtf    02.07.2019, 16:49
Оценка:  +2
WTF2wtf
Бот путинский снова под дурака косить решил ... убогое
Зорян_и_Шкиряк    02.07.2019, 16:51
Оценка:  -5
Зорян_и_Шкиряк
Вы совсем что ли мудак? Можете ответить на простейший вопрос?
WTF2wtf    02.07.2019, 16:54
Оценка:  +3
WTF2wtf
На этот простейший вопрос о "мистереКурченко" и его зарегеном в ЮжнойОсетии "ВнешТоргСервисе" я тебе уже отвечал ... и ты сам это все знаешь, бот.
Так что пшел нахyй, виртуальній мудак оккупантов.
Зорян_и_Шкиряк    02.07.2019, 16:23
Оценка:  -7
Зорян_и_Шкиряк
-Здорово, диду!
-Здравствуй, американьский шпиён!
-Який же я американский шпион? Я - гарный хлопец!
-Да ты ж негр!
WTF2wtf    02.07.2019, 16:27
Оценка:  +6
WTF2wtf
Таки порвало пукан и тебе, рашик?
Цель жизни на россии теперь - "ашотамухохлов" и попытки оправдывать самых конченых путиснких наци и убийц?
Убогое ...
Зорян_и_Шкиряк    02.07.2019, 16:42
Оценка:  -5
Зорян_и_Шкиряк
Спасибо! Всегда с удовольствием читаю Вас, Боцмана и Глода. Не пропадайте!
А где, кстати, товарищ Глод?
sharry-sharry    02.07.2019, 16:16
Оценка:  +3
sharry-sharry
Давить нужно кацапов,как клопов,что бы не воняло их тушками на украинской земле.Утырки лживые!
Nikolas_Adver    02.07.2019, 16:18
Оценка:  -6
Nikolas_Adver
смотри ты какая боевая. так иди и дави, тварь. а то писда сопливая орет лозунги, а другие должшы умирать. жoпу жирную оторвала от стула и рванула на передовую резвой свиньей!
Зорян_и_Шкиряк    02.07.2019, 16:21
Оценка:  -6
Зорян_и_Шкиряк
Это мужик. Он просто под розовым ником. Может пидoр, а может просто шифруется.
WTF2wtf    02.07.2019, 16:25
Оценка:  +4
WTF2wtf
Снова путинский НАЦИСТ вылез, публично хвастающийся убийством украинцев в составе незаконного вооруженного формирования?
Просто конченое наци, убийца ...
Зорян_и_Шкиряк    02.07.2019, 16:41
Оценка:  -5
Зорян_и_Шкиряк
Я чувствую Вашу боль. Я и сопереживаю Вам. Правда!..
WTF2wtf    02.07.2019, 16:44
Оценка:  +3
WTF2wtf
Нахyй пшло, защитнецо путинских оккупантов и убийц ...
Зорян_и_Шкиряк    02.07.2019, 16:46
Оценка:  -4
Зорян_и_Шкиряк
Не повторяйтесь! )))
WTF2wtf    02.07.2019, 16:48
Оценка:  +3
WTF2wtf
Царьку своему попробуй это скажи, рашик ... диванное защитнецо убийц
Зорян_и_Шкиряк    02.07.2019, 16:50
Оценка:  -5
Зорян_и_Шкиряк
Что сказать? Чтоб не повторялся? Я на днях с ним увижусь - будем обсуждать самбо, девок и Зеленского. Что передать?
WTF2wtf    02.07.2019, 16:56
Оценка:  +3
WTF2wtf
Да не стесняйся, просто зад полижи, как обычно, защитнецо путинских наци ...
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