Клюева и Шария могут лишить регистрации кандидатами в депутаты, - ЦИК

ЦИК сообщила, что готова отменить свое решение.

Центральная избирательная комиссия готова отменить регистрацию кандидатами в депутаты Сергея Клюева и Анатолия Шария, при условии, что в этом помогут правоохранительные органы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Бернацкая.

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Чиновница сообщила, что для отмены регистрации нужны документы от правоохранительных структур. Речь идет о документах, которые подтверждают, что Шарий и Клюев не проживали в Украине на протяжении 5 лет. Так, Бернацькая в своей публикации назвала решение судов "возмутительными" и охарактеризовала их действия как "измену".

Сегодня ЦИК вынужденно должна была выполнить решение Верховного Суда, которым были уничтожены все наши доводы, чтобы не допустить срыва выборов, до которых осталось 19 дней и печать бюллетеней. Но, я ответственно заявляю, что если какой-либо из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины, я лично внесу постановления об отмене их регистрации, - написала Бернацкая.

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Напомним, Парубий обратился в ГПУ и СБУ из-за Клюева и Шария.Глава Верховной Рады требует предоставить сведения о пребывании экс-главы АП и блогера в Украине.