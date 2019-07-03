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Клюева и Шария могут лишить регистрации кандидатами в депутаты, - ЦИК

Комментариев: 4
ЦИК сообщила, что готова отменить свое решение.
ЦИК готова отменить регистрацию Шария и Клюева
ЦИК готова отменить регистрацию Шария и Клюева
facebook.com/sevostianova

Центральная избирательная комиссия готова отменить регистрацию кандидатами в депутаты Сергея Клюева и Анатолия Шария, при условии, что в этом помогут правоохранительные органы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Бернацкая.

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Чиновница сообщила, что для отмены регистрации нужны документы от правоохранительных структур. Речь идет о документах, которые подтверждают, что Шарий и Клюев не проживали в Украине на протяжении 5 лет. Так, Бернацькая в своей публикации назвала решение судов "возмутительными" и охарактеризовала их действия как "измену".

Сегодня ЦИК вынужденно должна была выполнить решение Верховного Суда, которым были уничтожены все наши доводы, чтобы не допустить срыва выборов, до которых осталось 19 дней и печать бюллетеней. Но, я ответственно заявляю, что если какой-либо из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины, я лично внесу постановления об отмене их регистрации, - написала Бернацкая.

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Напомним, Парубий обратился в ГПУ и СБУ из-за Клюева и Шария.Глава Верховной Рады требует предоставить сведения о пребывании экс-главы АП и блогера в Украине. 

 

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Теги: Бернацкая, Шарий, Клюев, выборы, ЦИК
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Комментариев (4)
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Глод    03.07.2019, 12:23
Оценка:  0
Глод
Они же реально отсутствовали на территории Украины последние 5 лет. Погранслужба подтвердит.
Carelessangel    03.07.2019, 12:09
Оценка:  0
Carelessangel
ШМАРИЯ в топку с клюевым
ЗаУкраину    03.07.2019, 11:46
Оценка:  0
ЗаУкраину
Боятся ШАРИЯ как огня. А кто вынудил его скитаться по миру???Правильно, еще зэк янукович. А кто продлил его скитания? Правильно-создательПР-потрох. А за что? За то что правду матку в глаза резал.
Goga19041984    03.07.2019, 11:41
Оценка:  0
Goga19041984
Шарий наш депутат....парубий скоро седет
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