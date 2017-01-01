Обострение на Донбассе: пятеро раненых

Сепаратисты 29 раз за сутки открывали огонь, пятеро украинских воинов ранены. У противника - один убитый, семеро раненых.

На Донбассе в течение прошедших суток обострилась ситуация - в результате обстрелов получили ранения пять украинских военнослужащих. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования 29 раз нарушили режим прекращения огня, 13 раз применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм.

Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Водяное, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Лебединское, Новогригоровка, Красногоровка, Зайцевое, Травневое, Новолуганское, Пивденное, Попасная, Майорское, Новгородское, Крымское.

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"В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - отметили в пресс-центре.

Там также сообщили, что по данным разведки 3 июля один противник был уничтожен и семеро ранены.

С начала текущих суток, 4 июля, враг трижды обстрелял украинские позиции.

Напомним, за сутки 2 июля на Донбассе было 13 обстрелов, один военный получил ранение.

Как сообщалось 2 июля, командир взвода Нацгвардии избил солдата до разрыва селезенки.