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Проспект Жукова в Харькове: Институт нацпамяти обратился в прокуратуру

Комментариев: 2
Вятрович обратился в прокуратуру касательно скандального переименования.
Вятрович обратился в прокуратуру против Кернеса
Вятрович обратился в прокуратуру против Кернеса
ua.kharkiv.nstu

Институт национальной памяти обратился в прокуратуру с заявлением о незаконности переименования проспекта Григоренко в Харькове в проспект сталинского маршала Жукова. Об этом заявил Владимир Вятрович в эфире 5 канала.

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По словам самого Вятровича, не было никаких юридических и моральных право возвращать проспект Жукова в Харьков. Ответственность за это должен понести мэр города Геннадий Кернес.

Здесь уже персональная ответственность городского главы Харькова Геннадия Кернеса. Институт нацпамяти подал иск в прокуратуру с обращением, что этот чиновник должен быть привлечен к ответственности, в частности уголовной, - сообщил Вятрович.

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Напомним, Кернес подписал решение о переименовании проспекта имени Жуков. Проспект имени сталинского маршала появился вместо проспекта Григоренко.

 

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Теги: проспект Жукова, Харьков, Вятрович, Кернес
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Комментариев (2)
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nfhvyt    05.07.2019, 10:02
Оценка:  -1
nfhvyt
Институт, финансируемый народом, борется против этого самого народа.
FREEMANY25    05.07.2019, 10:02
Оценка:  0
FREEMANY25
Су..а 5 лет у власти были галитчане во главе с молдованином Петром , чесали сказки про Европу , а в итоге поделили украинцев . Хватит , нах@й с пляжа . Закрыть институт в месте с Вятровичем.
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