Проспект Жукова в Харькове: Институт нацпамяти обратился в прокуратуру

Вятрович обратился в прокуратуру касательно скандального переименования.

Институт национальной памяти обратился в прокуратуру с заявлением о незаконности переименования проспекта Григоренко в Харькове в проспект сталинского маршала Жукова. Об этом заявил Владимир Вятрович в эфире 5 канала.

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По словам самого Вятровича, не было никаких юридических и моральных право возвращать проспект Жукова в Харьков. Ответственность за это должен понести мэр города Геннадий Кернес.

Здесь уже персональная ответственность городского главы Харькова Геннадия Кернеса. Институт нацпамяти подал иск в прокуратуру с обращением, что этот чиновник должен быть привлечен к ответственности, в частности уголовной, - сообщил Вятрович.

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Напомним, Кернес подписал решение о переименовании проспекта имени Жуков. Проспект имени сталинского маршала появился вместо проспекта Григоренко.