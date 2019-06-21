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Кернес подписал решение о переименовании проспекта имени Жукова

Комментариев: 1
Проспект имени сталинского маршала появился вместо проспекта Григоренко.
Кернес подписал решение о переименовании проспекта
Кернес подписал решение о переименовании проспекта
facebook.com/gennadykernes

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Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение горсовета касательно скандального переименования проспекта имени маршала Жукова вместо проспекта Григоренко. Об этом он сообщил сам, передает Медиапорт.

В разговоре с журналистами мэр Кернес сначала посоветовал смотреть решения на официальном портале горсовета. В Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы. Однако подписи мэра Харькова на документе нет.

Если есть печать, значит есть подпись, - ответил журналистам скандальный харьковский мэр.

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Напомним, вскрылась интересная деталь переименования проспекта Жукова. Мэр Харькова, который выступал за переименование, на самом деле не голосовал. Однако во время голосования скандальный мэр в зале был.

 

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Теги: Кернес, Жуков, проспект, Харьков, подпись
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Комментариев (1)
Какий_и_Евкакий    21.06.2019, 13:22
Оценка:  0
Какий_и_Евкакий
Хитрый еврейский мальчик, тонко чующий дуновение ветров.
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