Кернес подписал решение о переименовании проспекта имени Жукова

Проспект имени сталинского маршала появился вместо проспекта Григоренко.

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Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение горсовета касательно скандального переименования проспекта имени маршала Жукова вместо проспекта Григоренко. Об этом он сообщил сам, передает Медиапорт.

В разговоре с журналистами мэр Кернес сначала посоветовал смотреть решения на официальном портале горсовета. В Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы. Однако подписи мэра Харькова на документе нет.

Если есть печать, значит есть подпись, - ответил журналистам скандальный харьковский мэр.

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Напомним, вскрылась интересная деталь переименования проспекта Жукова. Мэр Харькова, который выступал за переименование, на самом деле не голосовал. Однако во время голосования скандальный мэр в зале был.