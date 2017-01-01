В Ровно разоблачили нарколабораторию
В Ровно оперативники разоблачили крупную нарколабораторию в арендованной квартире 41-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
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В одной из жилых квартир по улице Вячеслава Черновола 41-летний мужчина устроил нарколабораторию. Там изготавливал наркотики и реализовывал их.
Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для изготовления наркотиков, фасованные психотропные вещества метамфетамин, марихуану и таблетки экстази. Кроме того, в квартире мужчина хранил и вещества для приготовления наркотиков веществ: соляную кислоту и псевдоэфедрин.
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Все наркотики и оборудование изъяты для проведения экспертизы. На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения в осуществлении преступления.
Оказалось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления подобного рода. Сейчас он находится под испытательным сроком.
Напомним, СБУ "накрыла" этническую наркогруппировку. Группировка сбывала оптовые партии наркотиков дилерам по всей территории Украины. Троих участников, в том числе организатора, задержали.
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