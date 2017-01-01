В Ровно разоблачили нарколабораторию

Организатором наркопритона стал 41-летний житель города.

В Ровно оперативники разоблачили крупную нарколабораторию в арендованной квартире 41-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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В одной из жилых квартир по улице Вячеслава Черновола 41-летний мужчина устроил нарколабораторию. Там изготавливал наркотики и реализовывал их.

В доме нашли наркотические вещества rv.npu.gov.ua

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для изготовления наркотиков, фасованные психотропные вещества метамфетамин, марихуану и таблетки экстази. Кроме того, в квартире мужчина хранил и вещества для приготовления наркотиков веществ: соляную кислоту и псевдоэфедрин.

Мужчина ранее судим rv.npu.gov.ua

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Все наркотики и оборудование изъяты для проведения экспертизы. На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения в осуществлении преступления.

Оказалось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления подобного рода. Сейчас он находится под испытательным сроком.

Полиция изъяла наркотики на экспертизу rv.npu.gov.ua

Напомним, СБУ "накрыла" этническую наркогруппировку. Группировка сбывала оптовые партии наркотиков дилерам по всей территории Украины. Троих участников, в том числе организатора, задержали.