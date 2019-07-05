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Совет судей Украины выбрал своего главу

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"За" победителя проголосовали 23 члена ССУ, "против" - два из 25, принимавших участие в заседании.
Главой ССУ был выбран Богдан Монич
Главой ССУ был выбран Богдан Монич
rsu.gov.ua

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Председателем совета судей Украины на заседании Совета судей Украины, состоявшемся 5 июля, был избран Богдан Монич - судья Седьмого апелляционного админсуда. Об этом сообщила пресс-служба Совета судей Украины.

“За“ - проголосовали 23 члена ССУ, “против“ - два из 25, принимавших участие в заседании. Результаты голосования утверждены и обнародованы членами Счетной комиссии.

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Богдан Монич поблагодарил членов Совета судей Украины за доверие и выразил надежду, что совет и в дальнейшем будет работать слаженным коллективом, главной задачей которого является и будет защита независимости судей и развитие судейского самоуправления.

Напомним, ранее депутат Валерий Писаренко предложил отменить все указы Петра Порошенко о судах.

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Теги: Монич, ССУ, Совет судей Украины, глава, выборы
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Комментариев (1)
Мыкола    05.07.2019, 18:18
Оценка:  0
Мыкола
Уже его имя говорит о том, что этот фрукт из западной Украины, а значит будет принимать заполитизированные решения! Мы опять будем толочь воду в ступе !
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