Совет судей Украины выбрал своего главу

"За" победителя проголосовали 23 члена ССУ, "против" - два из 25, принимавших участие в заседании.

Читай также: Богдан рассказал о русском на Донбассе и референдуме о проспекте Бандеры

Председателем совета судей Украины на заседании Совета судей Украины, состоявшемся 5 июля, был избран Богдан Монич - судья Седьмого апелляционного админсуда. Об этом сообщила пресс-служба Совета судей Украины.

“За“ - проголосовали 23 члена ССУ, “против“ - два из 25, принимавших участие в заседании. Результаты голосования утверждены и обнародованы членами Счетной комиссии.

Читай также: Главу Госрезерва отстранили от исполнения обязанностей

Богдан Монич поблагодарил членов Совета судей Украины за доверие и выразил надежду, что совет и в дальнейшем будет работать слаженным коллективом, главной задачей которого является и будет защита независимости судей и развитие судейского самоуправления.

Напомним, ранее депутат Валерий Писаренко предложил отменить все указы Петра Порошенко о судах.