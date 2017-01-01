Писаренко предлагает отменить все указы Порошенко по судам

Депутат считает, что все указы о судебной системе от экс-президента нужно считать давлением на суды.

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Депутат Верховной Рады Валерий Писаренко считает, что все указы Администрации экс-президента Петра Порошенко, которые касались судов, нужно отменить. Об этом сообщают Українські Новини.

Так депутат прокомментировал указ Порошенко о ликвидации общих судов и создании местных окружных, который до сих пор не реализован.

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"Вообще, с тем, с изданными указами Администрации Порошенко в отношении судов нужно будет очень внимательно разбираться", - считает он. "Потому что фактически создавалась ситуация, при которой судьи были зависимы от Администрации президента и ждали, пока им снесут головы или оставят на месте", - говорит он.

"Поэтому они подвесили основные суды своими нереализованными указами и тут нужно будет синхронизировать, во-первых, действия Администрации президента, чтобы они отменили все, что там наворотили, и второе - закончить процессы, которые сегодня идут",- уверен нардеп.

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Также по его мнению, необходимо "много чего почистить с точки зрения психологического состояния людей, чтобы судей не унижали при их приеме на работу".

Напомним, президент Владимир Зеленский хочет создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы.

Напомним, ранее ЦИК заявила, что обжалует решение суда о новой жеребьевке партий перед выборами.