В УПЦ прокомментировали закон о дематюкации

Сквернословие является "симптомом моральной деградации" общества, и именно с ней и необходимо бороться сегодня в первую очередь.

В УПЦ заявили, что через мат человек впускает в жизнь нечистую силу facebook.com/church.information.center

Запорожский и Мелитопольский митрополит Украинской Православной Церкви Лука заявил, что авторы проекта "о дематюкации языка" пытаются бороться "с симптомом, но не с заболеванием общества". Об этом сообщает Центр информации УПУ в Facebook.

Как отметил митрополит, представители различных слоев общества осуждают этот законопроект. Владыка напомнил, что святые отцы Церкви сквернословие приравнивают "к греху блуда, который смердит".

"Однако, нас не пугает испускать словесный смрад, который имеет глубокие языческие корни, связанные с демоническими силами. То есть, употребляя мат, человек вступает в связь с демоническими силами", - поясняет митрополит Лука позицию Церкви.

Всякое слово несет в себе информацию, которая воздействует на сознание человека, формирует и изменяет его, отмечает митрополит.

"В какую сторону изменяет человека блудословие? Фактически ребенок, который с детства слышит это, пытается узнать смысл, что приводит к его развращению. То есть, блудослов развращает детей. Уничтожая в ребенке чувство стыда, сквернослов готовит его к нарушению закона без зазрения совести", - считает Запорожский митрополит.

При этом владыка Лука отмечает, что сквернословие является "симптомом моральной деградации" общества, и именно с ней и необходимо бороться сегодня в первую очередь.

"Необходимо с прискорбием отметить, что авторы законопроекта пытаются бороться с симптомом, но не с заболеванием нашего общества - моральной деградацией, потерей незыблемых человеческих ценностей", - заявил Запорожский митрополит.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.

Дематюкация: Сети взорвал скандальный законопроект

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