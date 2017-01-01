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На Львовщине дерево упало на авто: двое пострадавших

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В момент падения дерева на автомобиль в нем находились мужчина и женщина - оба госпитализированы.
На Львовщине дерево упало на авто: двое пострадавших
lv.dsns.gov.ua

Во Львовской области в результате падения дерева на автомобиль госпитализированы два человека. Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС области в субботу, 6 июля.

Инцидент произошел накануне в около 18:30 в селе Угерско Стрыйского района.

"В машине на момент возникновения инцидента находились мужчина и женщина, которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

В результате падения дерева была перекрыта проезжая часть дороги. Дерево разрезали и убрали с дороги.

Как сообщалось, на этой неделе из-за падений деревьев в Украине пострадали по меньшей мере четыре человека. Жертвами непогоды в Кривом Роге стали три человека.

 

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Теги: Львовская область, дерево, непогода, автомобиль, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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