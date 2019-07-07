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Зеленский рассказал, каким будет флот Украины

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Уже сейчас военные моряки достойно укрепляют уровень региональной безопасности нa юге Украины, отметил глава государcтва.
Владимир Зеленский поздравил украинских моряков
Владимир Зеленский поздравил украинских моряков
Прес-служба президента України

Военно-морские силы Украины должны адекватно реагировать на вызовы и угрозы национальной безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем поздравлении по случаю дня украинских ВМС, сообщает пресс-служба Минобороны в воскресенье, 7 июля.

"Сильные, оснащенные современным вооружением и техникой, готовые адекватно реагировать на вызовы и угрозы национальной безопасности Военно-морские силы – наша общая цель и вместе мы ее достигнем", – подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что украинские военные моряки ежедневно выполняют важные и сложные задачи по защите морских границ

"Активно проводят мероприятия боевой деятельности в акваториях Черного и Азовского морей, достойно укрепляют уровень региональной безопасности нa юге Украины", – добавил глава государства.

По словам Зеленского, в рамках конструктивного сотрудничества с иностранными партнерами является участие украинских кораблей и катеров в ежегодных учебно-боевых учениях Си Бриз-2019.

"Украина помнит и поздравляет с сегодняшним праздником своих героев – военных моряков, которых незаконно удерживают в плену в Российской Федерации", – отметил президент.

Ранее в воскресенье стало известно, что Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку в Луганскую и Одесскую области. Он примет участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских военных учений Си Бриз-2019.

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Теги: президент, корабли, моряки, ВМС Украины, флот, Си Бриз, Владимир Зеленский, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ShakhterDonetsk    07.07.2019, 12:10
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
Деньги , выделенные на дворец ЗЕ лучше потратить на достройку фрегата Владимир Великий. Я почти уверен, что ЗЕ клоун как нибудь переживет год без своего персонального дворца.
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