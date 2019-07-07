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Зеленский уехал в Одесскую и Луганскую области

Комментариев: 1
Глава государства планирует представить новоназначенного главу Луганской облгосадминистрации.
Владимир Зеленский активно посещает регионы Украины
Владимир Зеленский активно посещает регионы Украины
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, отправился в рабочую поездку в Луганскую и Одесскую области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Так, в Одесской области Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских военных учений Sea Breeze 2019.

А в Луганской области Зеленский вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском посетят Станицу Луганскую, где недавно произошло разведение сил.

Также глава государства планирует представить новоназначенного главу Луганской областной государственной администрации.

Напомним, в субботу, 6 июля, президент Владимир Зеленский посетил Львовскую и Закарпатскую области. Он представил новоназначенных глав облгосадминистраций и провел совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.

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Теги: Украина, президент, Одесская область, Луганская область, Си Бриз, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВыВсеВрети    07.07.2019, 10:48
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
все о стране переживает?!...)))))))
а узкоглазый на чеку!....)))))))
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