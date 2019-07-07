Зеленский уехал в Одесскую и Луганскую области

Глава государства планирует представить новоназначенного главу Луганской облгосадминистрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, отправился в рабочую поездку в Луганскую и Одесскую области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читай также: Зеленский назвал одну из тем встречи с Трампом Так, в Одесской области Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских военных учений Sea Breeze 2019. Так, в Одесской области Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских военных учений Sea Breeze 2019.

А в Луганской области Зеленский вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском посетят Станицу Луганскую, где недавно произошло разведение сил.

Также глава государства планирует представить новоназначенного главу Луганской областной государственной администрации.

Напомним, в субботу, 6 июля, президент Владимир Зеленский посетил Львовскую и Закарпатскую области. Он представил новоназначенных глав облгосадминистраций и провел совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.