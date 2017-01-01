Заложниц в Одессе освободили, нападавший задержан

Злоумышленник 1994 года рождения.

Операция по освобождению заложниц кредитного учреждения на Пересыпи завершилась успехом, сообщает Думская.

После трех часов переговоров состоялся штурм здания. Оказалось, что в заложниках удерживали не одну, а двоих девушек.

В переговорах со злоумышленником участвовал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщили источники в полиции, мэр предложил выпустить заложницу в обмен на себя.

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Как передает корреспондент «Думской», их вывели из здания и посадили в скорую помощь. Они серьезно не пострадали.

Выяснилось, что неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка. Террорист требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов.

В ходе операции его задержали и посадили в автозак. Злоумышленник 1994 года рождения, уроженец Одесской области.

Напомним, ранее сообщалось, что В Одессе взяли в заложницы сотрудницу кредитного учреждения.