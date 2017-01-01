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Заложниц в Одессе освободили, нападавший задержан

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Злоумышленник 1994 года рождения.
Заложниц освободили
Заложниц освободили
Нацполиция Украины

Операция по освобождению заложниц кредитного учреждения на Пересыпи завершилась успехом, сообщает Думская.

После трех часов переговоров состоялся штурм здания. Оказалось, что в заложниках удерживали не одну, а двоих девушек.

В переговорах со злоумышленником участвовал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщили источники в полиции, мэр предложил выпустить заложницу в обмен на себя.

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Как передает корреспондент «Думской», их вывели из здания и посадили в скорую помощь. Они серьезно не пострадали.

Выяснилось, что неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка. Террорист требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов.

В ходе операции его задержали и посадили в автозак. Злоумышленник 1994 года рождения, уроженец Одесской области.

Напомним, ранее сообщалось, что В Одессе взяли в заложницы сотрудницу кредитного учреждения.

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Теги: Одесса, заложники
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