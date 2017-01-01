Во Львове из машины украли 300 тысяч гривен

На мужчину, который остановился на светафоре напали двое злоумышленников — один воспользовался газовым баллончиком, а другой молотком разбил стекло в дверце автомобиля.

В пятницу, 5 июля, 27-летнего львовянина ограбили, когда он остановился на автомобиле на красном свете, сообщает львовская полиция.

Около 10.40 мужчина остановился на красный сигнал светофора. В это время на него напали двое злоумышленников — один воспользовался газовым баллончиком, а другой молотком разбил стекло в дверце автомобиля и завладел пакетом, в котором по словам заявителя были деньги на сумму более 300 тысяч гривен. После этого нападавшие скрылись.