Во Львове из машины украли 300 тысяч гривен
На мужчину, который остановился на светафоре напали двое злоумышленников — один воспользовался газовым баллончиком, а другой молотком разбил стекло в дверце автомобиля.
В пятницу, 5 июля, 27-летнего львовянина ограбили, когда он остановился на автомобиле на красном свете, сообщает львовская полиция.
Около 10.40 мужчина остановился на красный сигнал светофора. В это время на него напали двое злоумышленников — один воспользовался газовым баллончиком, а другой молотком разбил стекло в дверце автомобиля и завладел пакетом, в котором по словам заявителя были деньги на сумму более 300 тысяч гривен. После этого нападавшие скрылись.
По данному факту открыто уголовное производство по часте 4 статьи 187 - разбой Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, что 3 июля в центральной части Киева на улице Большая Васильковская, 132, произошло разбойное нападение. Трое мужчин в масках выхватили сумку с крупной суммой денег из автомобиля Renault Megan и скрылись. В сумке находились 1 миллион 170 тысяч гривен.
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