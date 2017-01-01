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Во Львове из машины украли 300 тысяч гривен

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На мужчину, который остановился на светафоре напали двое злоумышленников — один воспользовался газовым баллончиком, а другой молотком разбил стекло в дверце автомобиля.
Полиция открыла уголовного производство по статье разбой.
Полиция открыла уголовного производство по статье разбой.
 
В пятницу, 5 июля, 27-летнего львовянина ограбили, когда он остановился на автомобиле на красном свете, сообщает львовская полиция. 
 
Около 10.40 мужчина остановился на красный сигнал светофора. В это время на него напали двое злоумышленников — один воспользовался газовым баллончиком, а другой молотком разбил стекло в дверце автомобиля и завладел пакетом, в котором по словам заявителя были деньги на сумму более 300 тысяч гривен. После этого нападавшие скрылись.
 
По данному факту открыто уголовное производство по часте 4 статьи 187 - разбой Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
 
Напомним, что 3 июля в центральной части Киева на улице Большая Васильковская, 132, произошло разбойное нападение. Трое мужчин в масках выхватили сумку с крупной суммой денег из автомобиля Renault Megan и скрылись. В сумке находились 1 миллион 170 тысяч гривен.
 
 
 
 
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Теги: Львов, ограбление, нападение, воровство
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Источник: korrespondent.net

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