Во Львове ограбили инкасаторов

Сумма убытка - более 300 тысяч гривен.

Группа неизвестных во Львове осуществила вооруженное нападение на машину инкасаторов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Читай также: В Киеве байкер и инкассаторы не поделили дорогу и подрались

По предварительной информации, нападающие напали на автомобиль, который перевозил деньги одного из предприятий города, в тот момент, когда транспорт остановился на красный цвет светофора. Злоумышленники выбили стекло в автомобиле. После этого распилили во внутрь неизвестное вещество прямо в лицо водителю.

После этого один из злоумышленников выхватил из машины сумку с крупной суммой денег. Затем банда скрылась в неизвестном направлении. Злоумышленники украли более 300 тысяч гривен.

Читай также: Троих членов правления банка Михайловский объявили в розыск

На данный момент начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой). Правоохранительные органы активно ведут следствие, выясняя причины нападения.

Напомним, во Львове авто инкассаторов сбило женщину на пешеходном переход. Пострадавшую госпитализировали, диагноз уточняется.