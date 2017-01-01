Лидер винницкого Нацкорпуса напал на охранника паркинга из-за 15 гривен

Глава Винницкого отделения Нацкорпуса обматерил и набросился с кулаками на контролера паркинга, потому что отказался платить 15 гривен за парковку автомобиля.

Потасовка между руководителем областного отделения Национального корпуса Игорем Княжанским и сотрудником паркинга произошла в Виннице. Видео инцидента опубликовали в YouTube в понедельник, 8 июля.

Причиной конфликта оказались 15 гривен, которые мужчина отказывался платить за парковку автомобиля.

"15 гривен стали причиной настоящего спектакля на выезде из платного паркинга в Виннице. С одной стороны ринга, судя по олимпийскому спокойствию, финальный босс всех парковок - контролер паркинга. Его соперники - команда ветеранов АТО, во главе с Игорем Княжанским, руководителем областного отделения "Национального корпуса", - сказано в подписи к видеролику.

На записи камеры видеонаблюдения видно, как в помещение охранника зашел Игорь Княжанский, который с матерной бранью и кулаками набросился на сотрудника паркинга, требуя открыть шлагбаум и пропустить автомобиль.

Свои действия глава местного "Нацкорпуса" мотивировал тем, что участники боевых действий имеют право парковаться бесплатно согласно распоряжению винницкого горисполкома. При этом сопровождающие Княжанского ветераны АТО показывали охраннику удостоверения УБД, однако тот был неприклонен.

"Я не буду открывать. Я здесь на работе, у меня свое начальство", - заявил охранник.

В конце концов Княжанский бросил деньги в лицо охраннику и, отказавшись взять сдачу, уехал с места инцидента. Сотрудник паркинга вызвал полицию.

Напомним, что ранее мотокурьер избил шлемом киевлянина, сделавшего ему замечание.

В Киеве посетители отказались платить в ресторане и ударили охранника ножом

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet