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"Земляки определились, это не я": Продан из ББП снялась с выборов

Комментариев: 0
Замглавы фракции БПП сняла свою кандидатуру из-за низкого рейтинга.
Народный депутат Оксана Продан
Народный депутат Оксана Продан
facebook.com/oksana.prodan

Замглавы фракции БПП и нардеп Оксана Продан сняла свою кандидатуру в парламентских выборах-2019. Причина – низкий рейтинг.

Об этом Оксана Продан сообщила на своей странице в Facebook.

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По словам Продан, ее решение связано с последними социологическими опросами.

“Последняя социология по Черновцам показала, что мои земляки уже определились с выбором. И это не я. Поэтому я снялась с регистрации кандидатом в народные депутаты“, - заявила нардеп.

При этом Продан поблагодарила за поддержку всех единомышленников.

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“Друзья, спасибо каждому из Вас за поддержку меня как кандидата. Спасибо за лайки, комментарии, посты, видео-обращения, моральную поддержку, помощь, креатив и фантазию“ – отметила Продан.

Ранее сообщалось о том, что Вакарчук хочет зарегистрировать еще три политические ТМ.

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Теги: Оксана Продан, выборы
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Комментариев (1)
alex-zol    09.07.2019, 13:27
Оценка:  0
alex-zol
теперь в голос пойдет))) одна ж конторка)
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