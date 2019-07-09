"Земляки определились, это не я": Продан из ББП снялась с выборов

Замглавы фракции БПП сняла свою кандидатуру из-за низкого рейтинга.

Замглавы фракции БПП и нардеп Оксана Продан сняла свою кандидатуру в парламентских выборах-2019. Причина – низкий рейтинг.

Об этом Оксана Продан сообщила на своей странице в Facebook.

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По словам Продан, ее решение связано с последними социологическими опросами.

“Последняя социология по Черновцам показала, что мои земляки уже определились с выбором. И это не я. Поэтому я снялась с регистрации кандидатом в народные депутаты“, - заявила нардеп.

При этом Продан поблагодарила за поддержку всех единомышленников.

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“Друзья, спасибо каждому из Вас за поддержку меня как кандидата. Спасибо за лайки, комментарии, посты, видео-обращения, моральную поддержку, помощь, креатив и фантазию“ – отметила Продан.

Ранее сообщалось о том, что Вакарчук хочет зарегистрировать еще три политические ТМ.

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