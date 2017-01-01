ГБР опубликовал разговоры чиновников, закупавших некачественные бронежилеты

Видео опубликовано в рамках досудебного расследования по факту закупки некачественных бронежилетов по завышенным ценам .

Государственное бюро расследований опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны по закупке бронежилетов по завышенным ценам.

Видео опубликовано на официальном канале ГБР в YouTube.

По данным ГБР, бронежилеты не отвечали техническим стандартам и были закуплены по завышенным ценам.

Готовься, которого... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз, - приводится цитата из разговоров военнослужащих

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Видео было опубликовано в связи с общественным резонансом. При этом чиновники знали, то закупали некачественные бронежилеты.

На видео продемонстрированы испытания бронежилетов Корсар м3с 1-4 класса защиты. Всего их было изъято 11 тысяч штук.

Окончательный результат расследования станет известен только после проведения всех экспертиз. По предварительной информации, ущерб Украине нанесен на сумму около 100 млн грн.

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“Кроме того, продолжаются следственные действия с изъятыми документами. ГБР не заинтересовано в том, чтобы наша армия потеряла обороноспособность. Поэтому, все следственные действия, которые могут привести к задержке поставок в подразделения МОУ, проводятся максимально быстро и в интересах не только следствия, но и задач Минобороны. Изъяты оригиналы документов и эталонные образцы будут быстрее возвращены в предусмотренный законом способ”, - добавили в ГБР.

Как сообщалось 24 июня, чиновники Киевского бронезавода разворовали почти 10 миллионов.

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