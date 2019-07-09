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Словакия готова провести "нормандскую" встречу

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Действующий глава ОБСЕ предложил новую площадку для переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции.
Нынешний глава ОБСЕ Мирослав Лайчак
Нынешний глава ОБСЕ Мирослав Лайчак
osce.org
Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявляет, что Братислава готова провести встречу лидеров "нормандской четверки". Об этом он сказал во вторник, 9 июля, по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ в словацких Высоких Татрах, пишет РИА Новости.
 
 
По его словам, работа на украинском направлении является одним из приоритетов словацкого председательства, и Словакия рассчитывает на активизацию "нормандского формата" в этом смысле.
 
"Не думаю, что пришло время обсуждать перспективу встречи на высшем уровне, но встреча экспертов в рамках "нормандского формата" в скором времени состоится. Там будут обсуждаться вопросы актуальной повестки дня", - сказал он 
 
"Для нас в Словакии, конечно, было бы честью принять такую встречу, но я бы не стал забегать так далеко вперед", - добавил он.
 
Стоит отметить, что Лайчак уже дважды с начала года посетил Украину. Первый визит состоялся в январе. Тогда он посетил Донбасс и был шокирован условиями жизни людей, живущих возле линии соприкосновения. Второй раз он посетил Киев в июне.
 
Разговоры о нормандской встрече на высшем уровне идут с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского. Но в последние дни обсуждается его предложение президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в Минске при участии США, Великобритании, Германии и Франции.
 

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Теги: Словакия, ОБСЕ, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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