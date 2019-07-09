Словакия готова провести "нормандскую" встречу

По его словам, работа на украинском направлении является одним из приоритетов словацкого председательства, и Словакия рассчитывает на активизацию "нормандского формата" в этом смысле.

"Не думаю, что пришло время обсуждать перспективу встречи на высшем уровне, но встреча экспертов в рамках "нормандского формата" в скором времени состоится. Там будут обсуждаться вопросы актуальной повестки дня", - сказал он