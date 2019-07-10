“Си Бриз-2019”: Российский корабль вторгся в закрытый на время учений участок моря

Инцидент произошел около 8 часов утра, корабль сразу заметили.

Сегодня, 10 июля, около 8 часов утра сторожевой корабль ЧФ РФ "Сметливый" вошел в морскую зону неподалеку от Одессы, которая закрыта на время морских учений “Си Бриз-2019”. Об этом сообщили в пресс-службе учений “Си Бриз”.

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С экипажем корабля РФ связался экипаж фрегата “Гетьман Сагайдачный”, но россияне сделали вид, что у них проблемы со связью и вскоре покинули закрытый морской участок.

Корабль Черноморского флота был допрошен фрегатом "Гетьман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что у него "проблемы" со связью. Данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе, - заявили в пресс-службе “Си Бриз-2019”.

Схема движения российского корабля facebook.com/navy.mil.gov.ua

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К счастью, корабль РФ вовремя заметили. Во время стрельб его могли уничтожить.

Напомним, в НАТО назвали цель учений в Черном море. Украина не является членом НАТО, но при этом выступает "ценным партнером", отметили в альянсе.