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“Си Бриз-2019”: Российский корабль вторгся в закрытый на время учений участок моря

Комментариев: 9
Инцидент произошел около 8 часов утра, корабль сразу заметили.
Российский корабль хотел сделать провокацию
Российский корабль хотел сделать провокацию
Минобороны РФ

Сегодня, 10 июля, около 8 часов утра сторожевой корабль ЧФ РФ "Сметливый" вошел в морскую зону неподалеку от Одессы, которая закрыта на время морских учений “Си Бриз-2019”. Об этом сообщили в пресс-службе учений “Си Бриз”.

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С экипажем корабля РФ связался экипаж фрегата “Гетьман Сагайдачный”, но россияне сделали вид, что у них проблемы со связью и вскоре покинули закрытый морской участок.

Корабль Черноморского флота был допрошен фрегатом "Гетьман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что у него "проблемы" со связью. Данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе, - заявили в пресс-службе “Си Бриз-2019”.

Схема движения российского корабля
Схема движения российского корабля
facebook.com/navy.mil.gov.ua

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К счастью, корабль РФ вовремя заметили. Во время стрельб его могли уничтожить.

Напомним, в НАТО назвали цель учений в Черном море. Украина не является членом НАТО, но при этом выступает "ценным партнером", отметили в альянсе. 

 

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Теги: НАТО, Си Бриз, учения, РФ, корабль
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Комментариев (9)
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Sergey    10.07.2019, 13:40
Оценка:  -1
Sergey
Ссыкливый таким себя и показал...
KLISS    10.07.2019, 13:36
Оценка:  -1
KLISS
проблеми зі зв'язком ))))))))
Зорян_и_Шкиряк    10.07.2019, 13:32
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Статья - просто угарище! )))
Pasha999    10.07.2019, 12:46
Оценка:  +1
Pasha999
Такой повод потопить... И не воспользовались(
farfalle    10.07.2019, 13:27
Оценка:  0
farfalle
Дык страшно же))) а вдруг ответка прилетит? Классика
LifeStriker    10.07.2019, 12:41
Оценка:  -1
LifeStriker
Нужно было лупануть по оккупантам руссо-нацо-фашистам, хватит это терпеть!
nfhvyt    10.07.2019, 12:45
Оценка:  -4
nfhvyt
Терпи терпила, без вариантов )))
folor    10.07.2019, 13:07
Оценка:  0
folor
Да Вы батенька - идиед….
Через пару часов драпали бы без оглядки.....
К друзьям прибалтам и грузинам....
farfalle    10.07.2019, 13:27
Оценка:  +1
farfalle
Очередной диванный лупальщик)))
Сходи в военкомат
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