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Суд отменил розыск Анатолия Шария

Комментариев: 7
Киевский апелляционный суд оставил в силе снятие с розыска и отмену заочного ареста Анатолия Шария.
блогер и журналист Анатолий Шарий
блогер и журналист Анатолий Шарий
facebook.com/anatolijsharij

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на постановление Шевченковского районного суда Киева о возвращении дела против блогера и журналиста Анатолия Шария на дополнительное расследование в прокуратуру, а также об отмене его розыска и ареста.

Об этом сообщают Украинские Новости.

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Прокуратура потребовала признать журналиста виновным в конфликте в киевском MacDonalds в мае 2011 года. При этом сторона утверждала, что Шарий не получил полный статус беженца в Литве и Нидерландах.

Апелляционный суд отклонил жалобу, в связи с тем, что место нахождения Шария установлено, так как он получил политубежище в Литве.

Ранее сообщалось о том, что ЦИК отменила регистрацию на выборах Шария. Причиной снятия с выборов стало то, что Шарий не проживал последние пять лет в Украине, как того требует закон.

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Теги: Анатолий Шарий, суд, розыск, арест
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Комментариев (7)
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krolikoff_net    10.07.2019, 16:47
Оценка:  -1
krolikoff_net
ЗЕ суды всех убийц, террористов, фашистов отпускают. Это просто праздник какой то для всех падонакфф. Глуляй быдло пока ЗЕ у власти.
Зорян_и_Шкиряк    10.07.2019, 16:44
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
И тут зрада! Ну что за день?!
krolikoff_net    10.07.2019, 16:47
Оценка:  -1
krolikoff_net
Это как у навозных мух осенью - последний вылет.
ВосставшийИзБана    10.07.2019, 16:38
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
По украински - Шарий, а по русски - Шариков.
SEMPENTY    10.07.2019, 16:25
Оценка:  +1
SEMPENTY
Напоминает старый анекдот про неуловимого Джо. Который и неуловим потому, что он на хрен никому не нужен.
Операторська    10.07.2019, 16:15
Оценка:  0
Операторська
а судді хто?
tulchanin    10.07.2019, 16:21
Оценка:  +2
tulchanin
Европейцы как бы.... Раз они его не выдали Украине, значит не верят что дело против него "чистое"!
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