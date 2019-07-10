Суд отменил розыск Анатолия Шария
Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на постановление Шевченковского районного суда Киева о возвращении дела против блогера и журналиста Анатолия Шария на дополнительное расследование в прокуратуру, а также об отмене его розыска и ареста.
Об этом сообщают Украинские Новости.
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Прокуратура потребовала признать журналиста виновным в конфликте в киевском MacDonalds в мае 2011 года. При этом сторона утверждала, что Шарий не получил полный статус беженца в Литве и Нидерландах.
Апелляционный суд отклонил жалобу, в связи с тем, что место нахождения Шария установлено, так как он получил политубежище в Литве.
Ранее сообщалось о том, что ЦИК отменила регистрацию на выборах Шария. Причиной снятия с выборов стало то, что Шарий не проживал последние пять лет в Украине, как того требует закон.
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