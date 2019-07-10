Паспорта РФ в ОРДЛО: заявки подали 20 тысяч людей

Людям старшего возраста часто отказывают в получении российского гражданства. Оккупационные власти планируют расширять сеть пунктов приема документов.

Заявки на получение российского гражданства подали около 19-20 тысяч жителей временно неподконтрольных Украине регионов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука во время чата на сайте Главред в среду, 10 июля.

"На Донбассе немного людей изъявляет желание получить российский паспорт, вала желающих нет. Кроме того, там ограничены ресурсы для реализации этой программы паспортизации. Хотя у оккупационных администраций есть планы в ближайшее время расширить сеть пунктов приема документов. Количество выданных паспортов - очень небольшое. Но количество принятых документов-заявок, по моим оценкам, сегодня составляет порядка 19-20 тысяч. Выданы российские паспорта ориентировочно тысяче человек", - разъяснил Тука.

Он также сообщил, что особый упор делается на наемников в составе 1-го и 2-го армейских корпусов, а также на местных чиновников из числа оккупационной администрации.

"Вся эта публика получает паспорта по отдельной процедуре и отдельным спискам. Очень много отказов приходит людям предпенсионного и пенсионного возраста. По установившейся дипломатической практике, причина отказа никогда не указывается. Но, исходя из того, что большое количество отказов именно людям старшего и предпенсионного возраста, складывается стойкое впечатление, что Россия не очень-то желает предоставлять свое гражданство армии пенсионеров", - уточнил замминистра.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Позже Путин поручил МВД изучить возможность предоставления дополнительных преференций украинцам, желающим получить гражданство РФ.

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