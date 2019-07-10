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Паспорта РФ в ОРДЛО: заявки подали 20 тысяч людей

Комментариев: 3
Людям старшего возраста часто отказывают в получении российского гражданства. Оккупационные власти планируют расширять сеть пунктов приема документов.
Заявки на российские паспорта подали около 20 тысяч жителей "ЛДНР"
Заявки на российские паспорта подали около 20 тысяч жителей "ЛДНР"
УФМС России

Заявки на получение российского гражданства подали около 19-20 тысяч жителей временно неподконтрольных Украине регионов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука во время чата на сайте Главред в среду, 10 июля.

"На Донбассе немного людей изъявляет желание получить российский паспорт, вала желающих нет. Кроме того, там ограничены ресурсы для реализации этой программы паспортизации. Хотя у оккупационных администраций есть планы в ближайшее время расширить сеть пунктов приема документов. Количество выданных паспортов - очень небольшое. Но количество принятых документов-заявок, по моим оценкам, сегодня составляет порядка 19-20 тысяч. Выданы российские паспорта ориентировочно тысяче человек", - разъяснил Тука.

Он также сообщил, что особый упор делается на наемников в составе 1-го и 2-го армейских корпусов, а также на местных чиновников из числа оккупационной администрации.

"Вся эта публика получает паспорта по отдельной процедуре и отдельным спискам. Очень много отказов приходит людям предпенсионного и пенсионного возраста. По установившейся дипломатической практике, причина отказа никогда не указывается. Но, исходя из того, что большое количество отказов именно людям старшего и предпенсионного возраста, складывается стойкое впечатление, что Россия не очень-то желает предоставлять свое гражданство армии пенсионеров", - уточнил замминистра.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Позже Путин поручил МВД изучить возможность предоставления дополнительных преференций украинцам, желающим получить гражданство РФ.

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Теги: Украина-Россия, паспорт, российское гражданство, ДНР, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Туземун    10.07.2019, 21:14
Оценка:  +1
Туземун
Электорат на Украине разделился на две кучки: «колона номер пять» и «палата номер шесть».
h_a_a_r_p    10.07.2019, 20:25
Оценка:  +3
h_a_a_r_p
Туке прям ФМС РФ докладывает сколько и чего - от балды берет цифры и лепит.
Boxerogos    10.07.2019, 20:19
Оценка:  +1
Boxerogos
А кто сказал что людям старшего возраста часто отказывают в подаче заявления на гражданство РФ?ПидоpoшенСМИ?Ну да,эти клоуны всегда знают истинную правду!))))))))))))))))
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