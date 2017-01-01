Электроснабжение Кривого Рога полностью восстановлено после урагана

Кривой Рог впервые за свою историю претерпел столь масштабные разрушения из-за непогоды.

В Кривом Роге энергетики полностью завершили работу по ликвидации последствий урагана. Свет вернули в дома более 52 тысяч абонентов, сообщает ДТЭК Днепровские электросети в понедельник, 15 июля.

Отмечается, что объем повреждений был колоссальным и работы велись в круглосуточном режиме. Кривой Рог впервые за свою историю претерпел столь масштабные разрушения из-за непогоды. Для ликвидации последствий стихии были задействованы аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети не только из Кривого Рога, но из других районов.

В городе работали до 150 человек в составе 33 бригад энергетиков из Днепра, а также Криворожского, Никопольского, Апостоловского, Широковского, Томаковского, Пятихатского, Солонянского, Криничанского, Подгороднянського, Магдалиновского, Царичанского районов.

Большую помощь в восстановлении электроснабжения предоставили специализированные бригады энергетиков ПАО Южный ГОК и ООО НПК Криворожэлектромонтаж.

Напомним, 2 июля в Кривом Роге в результате урагана были обесточены несколько районов города, разрушены крыши домов, сломаны деревья, повалены столбы. Около 100 тысяч семей остались без газа и порядка 50 тысяч – без электричества. По данным СМИ, погибли три человека и еще несколько пострадали.

Также в Кривом Роге и Днепре из-за непогоды задержались в пути около десяти поездов. На станциях из-за непогоды отсутствовало напряжение в контактной сети. В итоге электропоезда пустили под теплотягой.

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