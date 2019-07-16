Вакарчуку хотят запретить въезд в РФ

В РФ оценили инициативу политика касательно “несанкционированных переговоров”.

В Российской Федерации негативно оценили позицию Вакарчука касательно того, что украинских политиков нужно уголовно наказывать за несанкционированные переговоры с РФ. Об этом передает Главред.

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Глава Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу Вакарчука сажать в тюрьму за "несанкционированные переговоры" с Российской Федерацией. По его словам, этот призыв ставит крест на гастролях “Океана Эльзы” в России. Пушков отметил, что после подобных заявлений правильнее всего будет запретить музыканту въезд на территорию РФ, добавив, что в России обойдутся и без "Океана Эльзы".

Пусть поет хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас, - ответил Пушков.

Напомним, Вакарчук хочет жестко наказывать политиков за переговоры с РФ. Лидер Голоса считает, что самовольные переговоры некоторых политиков с РФ являются недопустимыми.