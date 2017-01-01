Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В СБУ рассказали о крупной хакерской группировке - брифинг

Комментариев: 0
Операция проводилась при участии специалистов из Великобритании и США.
СБУ рассказала подробности
СБУ рассказала подробности
скриншот видео

Служба безопасности Украина совместно с партнерами из США и Британии ликвидировали крупную хакерскую группировку.

Об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов.

Читай также: В СБУ сегодня расскажут о “хакерской спецоперации десятилетия“

По информации СБУ, хакеры работали в Украине с 2007 года. Для обеспечения собственной безопасности они использовали Dark Net. Это специальная анонимная сеть для покупки-продажи оружия, наркотиков и т д.

Ранее сообщалось о том, что хакеры взломали онлайн-обменник валют и вывели 400 тыс. грн со счета киевлянина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: СБУ, хакер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь