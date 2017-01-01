В СБУ рассказали о крупной хакерской группировке - брифинг

Операция проводилась при участии специалистов из Великобритании и США.

Служба безопасности Украина совместно с партнерами из США и Британии ликвидировали крупную хакерскую группировку.

Об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов.

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По информации СБУ, хакеры работали в Украине с 2007 года. Для обеспечения собственной безопасности они использовали Dark Net. Это специальная анонимная сеть для покупки-продажи оружия, наркотиков и т д.

Ранее сообщалось о том, что хакеры взломали онлайн-обменник валют и вывели 400 тыс. грн со счета киевлянина.

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