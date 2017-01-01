Для ликвидации последствий взрыва в селе Сеньковка привлечены 14 человек и три единицы техники.

В селе Сеньковка Бориспольского района произошел взрыв в частном жилом доме. Погиб один человек, сообщает управление ГСЧС в Киевской области во вторник, 16 июля.

Информация о происшествии была получена в 14:50. По предварительным данным, взовалась газовоздушная смесь. На месте погиб один человек 1939 года рождения. Дом размерами 10 на 10 метров оказался полностью разрушен. Возникло небольшое возгорание.

Спасаетели перекрыли газ. Для ликвидации последствий взрыва привлечены 14 человек и три единицы техники.

Другие подробности пока что не сообщаются.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом взрыв разрушил жилой дом, есть жертвы

Ранее в одной из многоэтажек в Оболонском районе Киева произошел взрыв и пожар, в результате чего погиб один человек.

Также на Закарпатье в результате взрыва газовоздушной смесь был поврежден жилой дом и травмированы два человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet