ЧАЭС восстановила промышленную эксплуатацию завода по переработке жидких радиоактивных отходов.

Завод планирует выйти на переработку 42 упаковок-бочек объемом 200 литров в сутки Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

На Чернобыльской АЭС возобновил работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

В агентстве отмечают, что за неделю эксплуатации было переработано 2755 килограммов радиоактивных материалов.

"В процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и в результате путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы, которые являются более безопасной формой хранения и захоронения РАО", - говорится в сообщении.

После этого, пройдя контроль на соответствие стандартам захоронения, их захороняют в специальное хранилище.

Cмотрите фотогалерею: В Чернобыле заработал завод по переработке радиоактивных отходов

По словам главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, постепенно завод должен выйти на переработку 42 упаковок-бочек объемом 200 литров в сутки.

Он подчеркнул, что если завод будет работать без перебоев, это будет составлять 10,5 тысяч упаковок в год.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле нашли радиоактивный грузовик. Точный уровень радиации, зафиксированный дозиметром рядом с грузовиком, администрация заповедника не называет.

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