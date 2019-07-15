"Называла Крым российским": В Киев из РФ приехала телеведущая Дана Борисова
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В Киев приехала российская телеведущая Дана Борисова. О своем прибытии в Киев она сообщила в Instagram.
Надо отметить, Борисова в 2017 году была в аннексированном Крыму и назвала полуостров “российским“, пишет Детектор медиа.
При этом телеведущая заявила, что не имела проблем с ГПСУ и таможней. “Кстати, о встрече с пограничниками и таможней, - пишет она. - Они заходили дважды - в половине третьего ночи и в половине седьмого утра“.
💜🙏😘И ещё вдогонку пара фоток из прекрасного #киев💙💛 .Послезавтра после съёмок собираюсь со своими друзьями,украинскими артистами 😉👍,с которыми в своё время нехило тусили 🤣🤣🤣🤣Ещё В ТОЙ ЖИЗНИ ,с горилкой 🙈🙈🙈и салом . @vkozlovskiy 💕, Не ангелы 👼,надеюсь всех увидеть 😃😘Кстати ,о встрече с пограничниками и таможней .Они заходили дважды,в полтретьего ночи и полседьмого утра ,задавали ,конечно вопросы и немного потрясли вещи 😃🤷♀️Но впустили в Киев ,спокойно ,тихо и мирно 💕☔️Так что все сюда 👍👍👍Мы за мир и дружбу 💜💜💜 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 #киев #украина🇺🇦 #лето2019 #пацанки4
“Задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев спокойно, тихо и мирно“, - рассказала Борисова.
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Российская ведущая приехала в Украину для участия в съемках шоу “Пацанки“ для российского телеканала “Пятница“.
Издание обратилось в СБУ и ГПСУ для уточнения информации относительно инцидента
Напомним, два года назад телеведущая Дана Борисова пыталась покончить с собой в Москве.