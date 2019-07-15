"Называла Крым российским": В Киев из РФ приехала телеведущая Дана Борисова

У телеведущей не возникло проблем с ГПСУ на границе, хотя вопросы ей задавали.

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В Киев приехала российская телеведущая Дана Борисова. О своем прибытии в Киев она сообщила в Instagram.

Надо отметить, Борисова в 2017 году была в аннексированном Крыму и назвала полуостров “российским“, пишет Детектор медиа.

При этом телеведущая заявила, что не имела проблем с ГПСУ и таможней. “Кстати, о встрече с пограничниками и таможней, - пишет она. - Они заходили дважды - в половине третьего ночи и в половине седьмого утра“.

“Задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев спокойно, тихо и мирно“, - рассказала Борисова.

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Российская ведущая приехала в Украину для участия в съемках шоу “Пацанки“ для российского телеканала “Пятница“.

Издание обратилось в СБУ и ГПСУ для уточнения информации относительно инцидента

Напомним, два года назад телеведущая Дана Борисова пыталась покончить с собой в Москве.