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"Называла Крым российским": В Киев из РФ приехала телеведущая Дана Борисова

Комментариев: 6
У телеведущей не возникло проблем с ГПСУ на границе, хотя вопросы ей задавали.
Телеведущая приехала на съемки шоу "Пацанки"
Телеведущая приехала на съемки шоу "Пацанки"
Facebook Даны Борисовой

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В Киев приехала российская телеведущая Дана Борисова. О своем прибытии в Киев она сообщила в Instagram.

Надо отметить, Борисова в 2017 году была в аннексированном Крыму и назвала полуостров “российским“, пишет Детектор медиа. 

При этом телеведущая заявила, что не имела проблем с ГПСУ и таможней. “Кстати, о встрече с пограничниками и таможней, - пишет она. - Они заходили дважды - в половине третьего ночи и в половине седьмого утра“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💜🙏😘И ещё вдогонку пара фоток из прекрасного #киев💙💛 .Послезавтра после съёмок собираюсь со своими друзьями,украинскими артистами 😉👍,с которыми в своё время нехило тусили 🤣🤣🤣🤣Ещё В ТОЙ ЖИЗНИ ,с горилкой 🙈🙈🙈и салом . @vkozlovskiy 💕, Не ангелы 👼,надеюсь всех увидеть 😃😘Кстати ,о встрече с пограничниками и таможней .Они заходили дважды,в полтретьего ночи и полседьмого утра ,задавали ,конечно вопросы и немного потрясли вещи 😃🤷‍♀️Но впустили в Киев ,спокойно ,тихо и мирно 💕☔️Так что все сюда 👍👍👍Мы за мир и дружбу 💜💜💜 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 #киев #украина🇺🇦 #лето2019 #пацанки4

Допис, поширений Dana Borisova (@danaborisova_official)

“Задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев спокойно, тихо и мирно“, - рассказала Борисова.

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Российская ведущая приехала в Украину для участия в съемках шоу “Пацанки“ для российского телеканала “Пятница“.

Издание обратилось в СБУ и ГПСУ для уточнения информации относительно инцидента

Напомним, два года назад телеведущая Дана Борисова пыталась покончить с собой в Москве.

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Теги: Дана Борисова, телеведущая, РФ, Крым, Киев, Украина
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Комментариев (6)
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Boxerogos    18.07.2019, 12:38
Оценка:  0
Boxerogos
Она не нарушала законов,поэтому имеет право быть там где ей хочется.
T-REX2    18.07.2019, 12:35
Оценка:  -1
T-REX2
Да! Да! Рыбой! И ещё червяком! Земляным червяком! — Они называли меня пятнистой лягушкой? — Да! Да! Лягушкой! И ещё земляным червяком!
Boxerogos    18.07.2019, 12:39
Оценка:  0
Boxerogos
Бабушка Виолетта,речь.идёт об Украине.А Украина-не твоя страна,как бы ты не тужилась,в очередной раз наполняя свой памперс.
ShakhterDonetsk    18.07.2019, 12:28
Оценка:  -3
ShakhterDonetsk
Весь рассейский мусор попрер из на россии в нашу страну.
Boxerogos    18.07.2019, 12:41
Оценка:  +1
Boxerogos
Бабушка Виолетта,речь идёт об Украине.А Украина-не твоя страна,как бы ты не тужилась,наполняя свой памперc.
Антибес    18.07.2019, 12:17
Оценка:  +2
Антибес
И что?
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