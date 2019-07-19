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Тейлор советует Украине оттолкнуть Россию реформами и демократией

Комментариев: 12
Достижения демократической сфере отпугивают Российскую Федерацию, считает представитель США.
Тейлор дал совет, как повлиять на РФ
Тейлор дал совет, как повлиять на РФ
УНИАН

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Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что если украинцы достигнут успеха в становлении демократичной и безопасной страны, то это оттолкнёт Россию. Об этом пишет “Интерфакс-Украина“.

“Украинцы преданы идее демократических ценностей. И это хорошая возможность для Украины и дальше продолжать идти этим путём. Для США это также очень важно. Мы убеждены, что успех украинцев в установлении демократической, процветающей и безопасной Украины отталкивает Россию“, - пояснил он.

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“Мы расцениваем безопасность Украины, как свою безопасность. И эти выборы являются важным компонентом этого“, - сказал Тейлор, выступая по случаю начала работы краткосрочных наблюдателей ENEMO в пятницу в Киеве.

При этом представитель США отметил, что позитивные ожидания украинцев от парламентских выборов сейчас выше, чем когда бы то ни было. “Украинцы хотят честных выборов“, - добавил посол.

Напомним, 8 июля глава СНБО Александр Данилюк принял делегацию из Пентагона.

 

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Комментариев (12)
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Nikolas_Adver    19.07.2019, 13:03
Оценка:  0
Nikolas_Adver
я не понял, а че кролики тявкать научились? займи свою пасть хyем пендосским и перестань вонять хоть на пару часов, твоего гавна слишком много здесь
Russian-Troll    19.07.2019, 12:59
Оценка:  +1
Russian-Troll
То есть та клоака, что сейчас происходит на Украине, это реформы и демократия? Ммммм, как мило
YSL    19.07.2019, 12:45
Оценка:  +1
YSL
Не поучайте наших паучат.
krolikoff_net    19.07.2019, 12:52
Оценка:  -1
krolikoff_net
Он не для вас москвичей это рассказывает . Пейте боярышник спокойно.
ВосставшийИзБана    19.07.2019, 12:43
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
О! Я вижу мокшане слет устроили. Или точнее - шабаш.
Boxerogos    19.07.2019, 12:37
Оценка:  +1
Boxerogos
Представитель США,иди пожалуйста на хyй!
krolikoff_net    19.07.2019, 12:55
Оценка:  0
krolikoff_net
Лапоть из бюрюлево - пойди погавкай так на своих соседей чеченцев.
T-REX2    19.07.2019, 12:32
Оценка:  +4
T-REX2
“Украинцы преданы идее демократических ценностей
а мне бы материальных хотелось
Л_о_л_а    19.07.2019, 12:32
Оценка:  +4
Л_о_л_а
По-моему не только украинцы уже сыты вашими демократическими ценностями, но и соседние страны насмотрелись как жить нельзя. Именно те страны, где вы планировали майдан. Даже американские политтехнологи, кот. проводят по всему миру цветные революции озабочены тем разгулом национализма кот. сейчас в
Л_о_л_а    19.07.2019, 12:33
Оценка:  +4
Л_о_л_а
Украине. Тем хаосом и разрушениями, которые сотворил майдан. Именно Украина дискредитировала саму идею цветной революции, посему, видно скоро нациков будут сажать по указке именно американских хозяев.
krolikoff_net    19.07.2019, 12:53
Оценка:  -1
krolikoff_net
Лола - хаос сейчас у вас на московии , бардак срань и хаос. В Украине пока все в порядке, клоун пока не успел все развалить, хотя старается.
Орест_Пiхва    19.07.2019, 12:29
Оценка:  +4
Орест_Пiхва
Вобля ещё один пиндосс выполз
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