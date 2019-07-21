Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе закрыли пункт пропуска из-за сообщения о минировании

Комментариев: 2
Пропуск людей через пункт пропуска Майорское не осуществляется, взрывотехники обследуют территорию.
В день выборов на Донбассе сообщили о минировании КПВВ Майорское
В день выборов на Донбассе сообщили о минировании КПВВ Майорское
dpsu.gov.ua

На Донбассе в день выборов из-за анонимного сообщения о минировании приостановил работу пункт пропуска Майорское. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщают Новости Донбасса со ссылкой на помощника начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олега Лычковского.

Телефонное сообщение о минировании поступило в 6.45. В данный момент весь персонал и гражданские люди эвакуированы из пункта пропуска, территорию обследуют специалисты.

Это не первое сообщение о минировании КПВВ Майорское – в последний раз такое сообщение поступало 15 июля. Сообщение оказалось ложным.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, минирование, ситуация на востоке Украины, заминирование, пункт пропуска
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    21.07.2019, 10:41
Оценка:  0
VSHIVANKA
НЕ ХОТЯТ МАЙДАУНЫ ЧТОБЫ ЖИТЕЛИ ДОНБАССА ГОЛОСОВАЛИ....
Колишній-східняк    21.07.2019, 10:13
Оценка:  0
Колишній-східняк
Кому-то не повезло....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь