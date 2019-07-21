“Хватит с меня штрафов”: Зеленский отдал свой голос на выборах-2019

Владимир Зеленский в этот раз не показал бюллетень и не назвал партию, за которую голосовал.

Зеленский проголосовал на досрочных парламентских выборах в Украине в 2019 году Администрация президента

Президент Украины Владимир Зеленский с женой проголосовали на своем избирательном участке, передает УНН.

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“Я проголосовал”, — отметил Зеленский, уточнив, что на этот раз не будет показывать ни бюллетень, ни называть партию, за которую отдал свой голос. “Хватит с меня штрафов”, — подчеркнул он.

Он также отметил, что рассчитывает на “честный и справедливый” результат Слуги народа.

Отмечается, что приблизительно в то же время проголосовал и Петро Порошенко с женой.

Смотри, как голосуют Зеленский и Порошенко на досрочных парламентских выборах в Украине в 2019 году

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