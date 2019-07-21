На Львовщине микроавтобус сбил женщину с дочерьми

Renault Trafic выехал за пределы проезжей части на остановку и совершил наезд на женщину и двух ее несовершеннолетних дочерей. Мать погибла, дети госпитализированы.

В Сколевском районе Львовской области утром 21 июля микроавтобус наехал на остановку общественного транспорта, в результате чего один человек погиб, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП случилось около 6.50.

Как предварительно установили полицейские, 19-летний водитель автомобиля Renault Trafic выехал за пределы проезжей части дороги на остановку и совершил наезд на женщину и двух детей. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

42-летняя жительница Сколевского района и две ее дочери возрастом 12 и 14 лет с телесными повреждениями были доставлены в больницу. Несмотря на усилия медиков, женщина умерла, диагнозы детей уточняются.

По факту открыто уголовное производство, решается вопрос о задержании водителя.

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