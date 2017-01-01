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У КПП Майорское обнаружили арсенал боеприпасов

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У пункта пропуска на линии разграничения нашли 12 взрывоопасных предметов, проверка территории продолжается.
Пиротехники продолжают проверять территорию возле КПП Майорское
Пиротехники продолжают проверять территорию возле КПП Майорское
Николай Чечеткин / Facebook

Возле КПВВ Майорское в Донецкой области обнаружили 12 взрывоопасных предметов, сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин в Facebook.

"По состоянию на 17 часов в ходе обследования территории КПВВ Майорское пиротехники ГСЧС обнаружили уже 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины", - написал глава ГСЧС.

По его словам, пиротехнические подразделения ГСЧС проводят дальнейшее обследование прилегающей к КПВВ территории.

Ранее сообщалось, что на территории КПВВ Майорское обнаружили артиллерийскую мину. Персонал и гражданские, которые находились на территории КПВВ, были отведены в безопасное место. Пропуск граждан через пункт пропуска временно приостановлен.

Позже стало известно, что кроме мины у КПП нашли артиллерийский снаряд калибра 23 мм и фрагмент минометной мины.

 

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Теги: боеприпасы, Донецкая область, взрывчатка, минирование, ГСЧС, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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