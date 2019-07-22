Также на кладбище уже подготовлены вырытые ямы для следующего "груза 200".

Полицейских собак в США хоронят с большими почестями, чем российских наемников на Донбассе

Боевиков на Донбассе хоронят, как собак - СМИ

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Боевиков на Донбассе хоронят, как собак - СМИ

В сети показали фотографии захоронений российских наемников, воевавших на Донбассе.

Об этом сообщают на сайте “Инфорпост“.

Свежий ряд могил с табличками заметили в районе оккупированного Енакиево - там захоронены россияне.

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“Здесь много свежих могил с табличками на колышках – кто-то похоронен с фамилией, кто-то с кличкой (позывным). А есть и вовсе “неизвестные“. Данные фотографии были сделаны в начале июля 2019 года“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что оккупантов хоронят, как собак, просто закапывая в землю. Для примера в публикации разместили фото похорон полицейской собаки в США.

Как сообщалось 4 апреля, в Харькове на коленях простились с погибшей пулеметчицей.