Боевиков на Донбассе хоронят, как собак - СМИ
В сети показали фотографии захоронений российских наемников, воевавших на Донбассе.
Об этом сообщают на сайте “Инфорпост“.
Свежий ряд могил с табличками заметили в районе оккупированного Енакиево - там захоронены россияне.
Читай также: В Херсоне на коленях встречали кортеж с телом погибшего медика Ирины Шевченко
“Здесь много свежих могил с табличками на колышках – кто-то похоронен с фамилией, кто-то с кличкой (позывным). А есть и вовсе “неизвестные“. Данные фотографии были сделаны в начале июля 2019 года“, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что оккупантов хоронят, как собак, просто закапывая в землю. Для примера в публикации разместили фото похорон полицейской собаки в США.
Как сообщалось 4 апреля, в Харькове на коленях простились с погибшей пулеметчицей.