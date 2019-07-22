Стали известны имена подорвавшихся на мине военных
В результате подрыва на мине в районе Счастья Луганской области погибли солдаты Семен Румигин и Никита Скитченко. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в понедельник, 22 июля.
Известно, что мужчины были в составе воздушно-десантной бригады.
Читай также: В зоне ООС за сутки был только один вражеский обстрел
"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибших военнослужащих. Светлая память воинам! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!" - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в результате подрыва на мине в районе Счастья погибли двое военных, еще двое получили ранения.
За первый день перемирия военные зафиксировали один обстрел.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Выводы:1.Не рой другому яму.2.Не экономь на детонаторах.))))))))))))))))))
Boxerogos - просто вражеский бот-многостаночник из расеи