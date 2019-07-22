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Стали известны имена подорвавшихся на мине военных

Комментариев: 4
При подрыве на мине в районе Счастья погибли два солдата воздушно-десантной бригады, еще двое выжили.
Военные понесли потери в первый день перемирия
Военные понесли потери в первый день перемирия
facebook.com/pressjfo.news

В результате подрыва на мине в районе Счастья Луганской области погибли солдаты Семен Румигин и Никита Скитченко. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в понедельник, 22 июля.

Известно, что мужчины были в составе воздушно-десантной бригады. 

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"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибших военнослужащих. Светлая память воинам! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!" - говорится в сообщении. 

Как сообщалось, в результате подрыва на мине в районе Счастья погибли двое военных, еще двое получили ранения.

За первый день перемирия военные зафиксировали один обстрел.

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Теги: военные, мина, Потери Украины в АТО, Операция объединенных сил
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Комментариев (4)
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Boxerogos    22.07.2019, 14:38
Оценка:  -4
Boxerogos
Наверняка сами пытались заложить взрывное устройство,но что-то пошло не так.
Выводы:1.Не рой другому яму.2.Не экономь на детонаторах.))))))))))))))))))
WTF2wtf    22.07.2019, 14:44
Оценка:  +2
WTF2wtf
Путинское виртуалко как обычно гадит.

Boxerogos - просто вражеский бот-многостаночник из расеи
Boxerogos    22.07.2019, 14:57
Оценка:  -2
Boxerogos
Потрохосос с кучей разных аккаунтов ,ты как и всегда,в своём предсказуемо-бессильном репертуаре.Мне,как украинскому гражданину,читать твои бессильные высеры-особое удовольствие.Давай ещё,бессильный клоун!))))))))))))))))
ira0959    22.07.2019, 14:18
Оценка:  -5
ira0959
Оккупанты подорвались на своей же мине
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