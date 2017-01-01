Миллионер и нардеп четырех созывов проигрывает свадебному фотографу из Запорожья
По результатам обработки 79,45% голосов на 77-м избирательном округе лидирует кандидат из Слуги народа – свадебный фотограф Сергей Штепа. В свою очередь проигрывает народный депутат четырех созывов и миллионер (владелец ОАО Мотор Сич) Вячеслав Богуслаев.
Данные опубликованы на сайте ЦИК.
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Один из самых богатых украинцев, состояние которого Forbes оценил в 234 млн долл, набрал 32,26% голосов. Штепа одерживает победу с результатом 43,64%.
Интересный факт: Штепа временно не работает. Услуги Штепы как фотографа стоят от 1600 до 1900 грн
Ранее сообщалось о том, что актер Квартала 95 победил на округе в Кривом Роге. За кандидата в нардепы от партии Слуга народа Юрия Корявченкова проголосовали 60,93% избирателей.
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