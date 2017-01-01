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Миллионер и нардеп четырех созывов проигрывает свадебному фотографу из Запорожья

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Стали известны промежуточные результаты голосования на 77-м избирательном округе.
Сергей Штепа и Вячеслав Богуслаев
Сергей Штепа и Вячеслав Богуслаев
Фото из открытых источников

По результатам обработки 79,45% голосов на 77-м избирательном округе лидирует кандидат из Слуги народа – свадебный фотограф Сергей Штепа. В свою очередь проигрывает народный депутат четырех созывов и миллионер (владелец ОАО Мотор Сич) Вячеслав Богуслаев.

Данные опубликованы на сайте ЦИК.

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Один из самых богатых украинцев, состояние которого Forbes оценил в 234 млн долл, набрал 32,26% голосов. Штепа одерживает победу с результатом 43,64%.

​Интересный факт: Штепа временно не работает. Услуги Штепы как фотографа стоят от 1600 до 1900 грн

Скриншот

Ранее сообщалось о том, что актер Квартала 95 победил на округе в Кривом Роге. За кандидата в нардепы от партии Слуга народа Юрия Корявченкова проголосовали 60,93% избирателей.

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Теги: Сергей Штепа, Вячеслав Богуслаев, выборы
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