Украинцы мучительно пытались вылететь на отдых.

Перед вылетом выявили неисправность в самолете

В Днепре вылет самолета задержали на 20 часов

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В Днепре вылет самолета задержали на 20 часов

В аэропорту города Днепр произошел громкий скандал из-за задержки на двадцать часов вылета самолета с украинцами на отдых.

Об этом сообщил Дмитрий Деревицкий в Facebook.

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“Рейс в 7 утра, большинство летит в отпуск, перенос вылета на 20 часов! Самолет в неработоспособном состоянии. МАУ, хватит мучить себя и пассажиров, уходите с рынка! И конечно хватит держать Днепр в заложниках, посредством ограничения полетов других авиакомпаний в аэропорт!“ – написал возмущенный житель Днепра.

Как сообщалось 1 июля, SkyUp сообщил о задержке 18 рейсов.