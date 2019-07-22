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В Днепре вылет самолета задержали на 20 часов

Комментариев: 1
Украинцы мучительно пытались вылететь на отдых.
В Днепре вылет самолета задержали на 20 часов
© facebook.com/dmitry.der.9
Фото 1/5
  • Перед вылетом выявили неисправность в самолете
  • Перед вылетом выявили неисправность в самолете
  • Перед вылетом выявили неисправность в самолете
  • Перед вылетом выявили неисправность в самолете
  • Перед вылетом выявили неисправность в самолете
В Днепре вылет самолета задержали на 20 часов
Перед вылетом выявили неисправность в самолете
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В аэропорту города Днепр произошел громкий скандал из-за задержки на двадцать часов вылета самолета с украинцами на отдых.

Об этом сообщил Дмитрий Деревицкий в Facebook.

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“Рейс в 7 утра, большинство летит в отпуск, перенос вылета на 20 часов! Самолет в неработоспособном состоянии. МАУ, хватит мучить себя и пассажиров, уходите с рынка! И конечно хватит держать Днепр в заложниках, посредством ограничения полетов других авиакомпаний в аэропорт!“ – написал возмущенный житель Днепра.

Как сообщалось 1 июля, SkyUp сообщил о задержке 18 рейсов.

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Теги: аэропорт, МАУ, самолет, Днепр
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Комментариев (1)
ira0959    22.07.2019, 16:15
Оценка:  +1
ira0959
Прямо таки мучительно пытались? ) Европейский сервис )
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