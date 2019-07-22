Скандальный фигурант "янтарного дела" Розенблат в Раду не проходит

Народный депутат уступил свое место кандидату из партии Слуга народа.

Борислав Розенблат в ВР в 2015 году wikipedia.org

Нардеп и фигурант “янтарного дела“ Борислав Розенблат проигрывает на 62-м избирательном округе в Житомирской области. За него проголосовали 5 279 граждан (6,62%).

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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На округе лидирует кандидат от партии Слуга народа Игорь Герасименко с результатом 38 049 голосов (47,72%). Второе место занимает Леонченко Наталья от Оппозиционной платформы за жизнь (6 477 голосов или 8,12%), третье – самовыдвиженец Гундич Игорь (6 140 голосов или 7,7%).

Результаты голосования по 62-му округу Скриншот

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Напомним, Борислав Розенблат был избран на 62-м округе в 2014 году от партии Петра Порошенко Солидарность. В 2017-м генпрокурор Юрий Луценко внес представление в Раду о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Розенблата и Полякова по подозрению в злоупотреблении властью и взяточничестве на общую сумму 280 тыс. гривен в “янтарном деле“. В 2017 году Розенблата исключили из БПП, лишили депутатской неприкосновенности.

Ранее сообщалось о том, что актер Квартала 95 победил на округе в Кривом Роге. За кандидата в нардепы от партии Слуга народа Юрия Корявченкова проголосовали 60,93% избирателей.

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